OM, un été d’interrogations et de promesses

Mario Balotelli n’a donc finalement pas rejoint l’OM, ni aucun autre attaquant de pointe d’ailleurs. Mais le club phocéen a attaqué sa saison 2018/19 sur des bases connues, dans une continuité rare pour lui. Et très probablement renforcé au milieu de terrain, avec le recrutement de Kevin Strootman, dont les premières apparitions laissent augurer qu’il s’agit d’une bonne pioche.

L’apport du Néerlandais pourrait définitivement régler le problème de l’entrejeu tant le joueur semble fort dans le duel, très intéressant pour apporter le surnombre et avancer sur le terrain balle au pied ou sur une passe – à l'image de ce service pour Thauvin sur le troisième but marseillais face à Guingamp. Si en plus, à ses côtés, Morgan Sanson reste aussi performant voire continue sa progression, il y a là des options non négligeables pour Rudi Garcia. Lequel peut également sortir sa carte Maxime Lopez à l’occasion, comme dimanche dernier en championnat.

Des mondialistes pas tous au top

Le milieu est le secteur où l’on imagine Luiz Gustavo en patron, mais le Brésilien est pour le moment stabilisé en défense centrale et il faudra peut-être patienter pour le voir associé à Strootman au milieu de terrain. À ses côtés en charnière, le choix préférentiel se porte sur Adil Rami, mais le champion du monde est dans une phase délicate, fautif face à Rennes et Monaco notamment, et sorti sur blessure jeudi en Ligue Europa. On attend également de voir comment s’adaptera Duje Caleta-Car, qui a seulement joué à Nîmes et contre Francfort, ainsi qu'à quelle fréquence (et dans quel rôle) sera utilisé le jeune Boubacar Kamara.

Plus généralement, le retour des mondialistes a posé plusieurs questions, notamment au niveau de leur état de forme. Si cela n’a quand même pas empêché Florian Thauvin de marquer à plusieurs reprises, et au-delà du cas Rami, le principal souci concerne Steve Mandanda. Revenu de vacances en léger surpoids, l’emblématique portier a contracté une nouvelle blessure musculaire, la quatrième en un an. Des absences régulières qui nécessitent donc à chaque fois une adaptation, à la fois pour le joueur et pour l’équipe. Yohann Pelé assure pour l’instant un intérim discret, entaché par sa faute de main face à Rennes. Au niveau des latéraux, Hiroki Sakai garde toujours le couloir droit et Jordan Amavi semble marquer une légère remontée qualitative dans ses performances en Ligue 1.

Promesses et couacs

L’OM reste une équipe avec un potentiel offensif indéniable, qui a su rattraper des situations mal engagées, à la fois contre les joueurs de Sabri Lamouchi et ceux de Leonardo Jardim. Si l’on doit faire le parallèle avec les matches joués en 2017 à la même période face à ces mêmes clubs, la formation de Rudi Garcia a semble-t-il progressé. Sa force de caractère, l’un des atouts majeurs en fin de saison dernière, et peut-être une certaine expérience collective, lui ont permis de ne pas perdre ces rencontres, contrairement à la saison précédente. Et on peut même penser que le succès à Monaco (3-2) aurait dû être plus net, plus assuré, tant l’équipe a semblé dominer globalement les débats. Restent les erreurs à effacer pour passer à un niveau supérieur, et éviter une déconvenue comme face à Francfort.

Sur le Rocher, cette victoire attendue depuis longtemps contre une grosse cylindrée du championnat a aussi été marquée par la performance pleine de Kostas Mitroglou dans le jeu mais aussi l'entrée décisive de Valère Germain. L’OM n’a peut-être pas recruté de nouvel attaquant mais il garde ces deux garçons aux profils différents et à l’état d’esprit remarquable. Il sera d'ailleurs intéressant de voir Mitroglou jouer une saison pleine, avec une préparation assidue, lui qui n’est peut-être pas le joueur emprunté que d’aucuns veulent décrire.

Plus généralement, les Marseillais ont gardé leur capacité à marquer beaucoup de buts, et c’est notamment pour cela qu'ils sont actuellement dauphins du Paris Saint-Germain, en tête de la meute de poursuivants qui visent une place sur le podium. Le talent de joueurs comme Florian Thauvin et Dimitri Payet s’est déjà exprimé par des gestes de classe, et a su tirer l’équipe d’une première période indigente face à Guingamp. Cela n’a malheureusement pas été suffisant contre Francfort ni lors du gros faux pas à Nîmes, où l’OM a signé une prestation inacceptable s’il souhaite faire mieux que la saison dernière en L1. Car peu importe le talent, il faut aussi allier concentration et équilibre.

Finalement, l’Olympique de Marseille semble toujours cette équipe imparfaite, trop souvent irrégulière au sein d’un même match. Mais elle affiche un visage connu, dans la lignée de son bel exercice 2017/18. Pour le moment, elle est dans les temps au niveau des points et n’a pas pris de retard comptable: à elle de continuer sur ces acquis, de capitaliser sur le recrutement de Strootman, et de gommer son irrégularité. Ce dimanche, pour l'arrivée de l'automne, les Phocéens s'offriront un déplacement à Lyon, qui sort d’une victoire sur le terrain de Manchester City grâce à une performance de très haut niveau. Pour les deux équipes, le résultat sera aussi important que les enseignements qu'il permettra de tirer.