Lucarne de quarante mètres

Le replay de la demi-finale de FAI Cup n'a probablement passionné que les Irlandais. Il y a pourtant un but qui va s'exporter: ce missile lointain de Ian Morris, inutile puisque son équipe s'inclinera 2-1, mais très joli. Et, au-delà de l'exécution, on peut saluer l'audace de tenter une frappe de cet endroit où il est quasiment impossible de marquer.



Goal of the season contender from Ian Morris who drags Bohemians back into game with extraordinary strike from 40+ yards pic.twitter.com/0SQtqIUuqp