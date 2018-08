Le csc presque parfait

Bien sûr, il n'a fait qu'entériner une défaite qui s'annonçait. Mais le but inscrit par Juninho Bacuna coche quasiment toutes les cases du but gag.



On joue la 7e minute d'arrêts de jeu du match de League Cup (au naming ridicule) et Stoke mène 1-0 face à Huddersfield quand arrive le moment de grâce. Juninho Bacuna, milieu néerlandais, tente de dégager le ballon vers l'avant – on imagine – mais se rate complètement et lobe son gardien. Pour parachever ce lob de quarante mètres, celui qui faisait ses premiers pas avec sa nouvelle équipe sortira après s'être blessé sur l'action. Y a des jours comme ça...