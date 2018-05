La revue, numéro 1

Le premier numéro est sorti de l'imprimerie, et ce fut déjà une belle émotion d'avoir l'objet dans les mains. Et son contenu? On vous en dévoile plus, à J-4 de la fin de la campagne de pré-abonnements et J-14 de la sortie en librairie, le 31 mai.

Un numéro 1 comme à la parade ! 164 pages qui s'ouvrent sur une photo de Sophie Brändström qui fait partie du portfolio: un reportage à Manaus, au Brésil, sur le Peladão – plus grand tournoi de football amateur au monde, il se double d'un concours de beauté auquel chaque équipe présente sa candidate. L'association est incongrue, mais le Peladão s'inscrit au cœur de la vie sociale de la métropole amazonienne.

On vous a déjà dit que le grand dossier de ce numéro est consacré à "La beauté". On y parle reprises de volée, jeu à la nantaise, inutilité, projet de jeu, genres de beauté, esthétique télévisuelle, typologie des stades, beaux buts, départs en beauté… On y a aussi dressé une cartographie des belles et moches équipes, dessiné l'anatomie du pied, fabriqué un beau jeu de l'oie, fait le procès de Mourinho et publié une nouvelle d'Ilf-Eddine Bencheikh. Un dossier enluminé par les illustrations de Mathieu Persan.

On vous a également confié que parmi les stars de ce numéro, il y avait Rai (interview) et Ronaldo (rencontre), ainsi qu'un trio arbitral inédit avec Sébastien Desiage (L1), Sabine Bonnin (D1 féminine) et Laurent Cardona (Top 14), qui ont longuement discuté de leur difficile passion.

Vous savez enfin que nous avons planté notre tente à l'AS Bondy, pour suivre la vie de ce club qui a attiré la lumière et les journalistes du monde entier pour avoir formé Mbappé. Premier épisode du feuilleton d'Antoine Zéo.

Et encore ?

Six matches en huit jours: on peut s'offrir ce genre de programme à Buenos Aires. Rémi Belot l'a suivi pour un reportage aux (nombreuses) couleurs de la capitale argentine.

La rubrique "Document" est inaugurée avec un trésor. Grégory Charbonnier nous présente les carnets d'Albert Batteux, que celui-ci rédigeait presque chaque jour lorsqu'il entraînait Reims puis Saint-Étienne. Un témoignage inestimable dont nous reproduisons une vingtaine de pages.

L'impact visuel est notamment assuré par un roman-photo bouleversant pour ses héros impeccablement coiffés, deux footballégories de Gustave Doré, six planches de Bastien Vivès (oui!), trois infographies de Mathieu Garnier et six "derbies" de l'artiste Géraud Soulhiol.

Côté services aux lecteurs, un indispensable guide de survie du supporter en Russie (et son manuel de conversation), un mode d'emploi de fumigène, des jeux joyeux de Gilles Juan ou encore la réponse définitive à la question: un ballon peut-il prendre de la vitesse après le rebond?

Au rayon chroniques, l'autoportrait craché de Pascal Praud, l'interview exclusive du reculoir, un lot de trois "mots du foot", et une série entière de chroniques à plumes:

• la lettre ouverte, de Grégory Protche

• l'école du fan, de Xavier de La Porte

• la chronique norasthénique de Nora Cherrati

• le foot expliqué à…, de Sylvain Zorzin

• la chronique de Jean-Patrick Sacdefiel, de Jean-Patrick Sacdefiel

• Maths Hummels, d'Ali Ziat

• l'éloge funèbre, par Gilles Grohan

• Juan-les-pains, de Gilles Juan

Il y en a encore à découvrir? Oui, mais on en laisse le plaisir aux lecteurs. Profitez des offres d'abonnement très avantageuses sur Ulule, avec les jolis cadeaux. Sinon, rendez-vous en librairie le 31 mai!