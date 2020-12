La revue des Cahiers, numéro 5 !

Ses 170 pages grand format seront avant Noël chez les abonnés et ceux qui l'auront commandé en ligne, et disponible en librairie le 7 janvier: le numéro 5 de la revue des Cahiers du football.

PORTFOLIO • Adepte des lieux abandonnés, où flottent des traces de présence humaine, le photographe Martin Wolf Wagner a consacré une série lumineuse et électrique aux terrains de football enneigés.

RENCONTRE • Hristo Stoitchkov, légende du football bulgare, légende du football français, aussi, pour sa participation à la plus mythique défaite des Bleus, attaquant du Barça de Cruyff avec lequel il a remporté la coupe des champions, meilleur buteur de la Coupe du monde 1994... On a discuté avec un attaquant qui fait toujours un peu peur.

REPORTAGE • Un "Nou Mestalla" de 75 000 places devait remplacer le stade vétuste du FC Valence et faire de celui-ci un grand d’Europe. Les travaux, suspendus en 2009, n’ont jamais repris, laissant les supporters devant un chantier aussi incertain que l’avenir sportif du club.

ENQUÊTE • Cobayes de longue date des technologies de surveillance et de contrôle, les supporters semblent appelés à le devenir aussi des dispositifs de reconnaissance faciale, avec les événements sportifs comme terrains d’expérimentation grandeur nature.

DOSSIER • Le football, c'est la révolution permanente ? Son histoire est jalonnée de révolutions, les siennes et celles qu'il a accompagnées, que nous explorons dans ce dossier illustré par Quentin Faucompré. En poussant jusqu'aux révolutions de demain…

GALERIE • Pour peindre la confusion du monde contemporain et sa profusion d’images, l’artiste George Afedzi Hugues utilise celles du football comme une ressource privilégiée.

JEU EN TRIANGLE • Quel est la place d’un footballeur quand sa place n’est pas sur le terrain? Gardiens de but dans l’ombre du numéro 1, sur le banc ou en tribunes, nos trois invités – Fabrice Catherine, Paul Charruau et Stéphane Gillet – racontent ce métier particulier, son importance pour une équipe et leur manière de le vivre dans les bons et les mauvais moments.

INFOGRAPHIES • À l'heure où l'on entend parler de "clubs historiques", figurer leurs performances européennes depuis l'invention des coupes européennes remet certaines pendules à l'heure et restaure le véritable statut de bien des équipes…

ENTRETIEN • En l’an 2000, il intégrait le staff d’un club alors en deuxième division. Vingt ans plus tard, le Séville FC a remporté six coupes d’Europe et truste chaque année les places d’honneur derrière les géants de la Liga. Ramón Rodríguez Verdejo, dit Monchi, directeur sportif du club, revient sur son parcours et la réussite d’une méthode qui fait aujourd’hui référence.

DOCUMENTS • En 1931, l’Association sportive stéphanoise veut recruter un entraineur... Nous avons exhumé une correspondance qui en dit long sur l'entrée du football dans le professionnalisme.

REPORTAGE • La fièvre du football, d’importation récente sur l’île, s’est rapidement emparée des Cubains, partagés entre leur fascination pour les stars et les clubs étrangers, et leur

désir de s’approprier le jeu.

