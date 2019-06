La revue des Cahiers, numéro 3 !

172 pages, 800 grammes de foot et d'eau fraîche: le troisième opus de notre revue est sorti et il peut se pavaner parce qu'il est riche et beau.



Vous le commandez :

• chez nous si vous êtes d'extrême gauche ;

• dans votre librairie indépendante* si vous êtes de gauche ;

• à la Fnac si vous êtes de centre-droit ;

• chez Amazon si vous êtes de droite.

* Il faut le commander car, à la suite d'un imbroglio, les librairies n'ont pas encore été automatiquement servies. Précisez que la revue est distribuée par Solar / Interforum.

Qu'est-ce qu'il y a dedans ?

Un magnifique dossier qui vous fait retomber en enfance: la vôtre, celle des footballeurs, celle des enfants d'aujourd'hui. On y a mis tout notre cœur et c'est Éric Giriat qui l'a mis en couleurs.

Ailleurs, des tas de chroniques, de jeux, de photos, d'illustrations, de dessins, de reportages, d'entretiens, de fictions, de rires et de chansons.

Comme ce serait trop long à raconter, on va faire du name dropping: Stéphane Guivarc'h, Bayern-Real 1987, Bastien Vivès, Sao Paulo, roman-photo, coloriages, Sacdefiel, Johan Micoud, footballégories, Romao et Payet, Olive et Tom, océans de plastique, casquette, Jérôme Fansten (une nouvelle inédite, la classe), footballeuses des années 20, Bondy (dernier épisode du feuilleton), com et journalisme, vieux albums, Maradona, mots du foot, cinéma, puissance de tir, icônes minimales, test, Agence transe presse, GPS, éloge funèbre de Laurent Blanc, Stade de France, coupe d'Europe, sémantique, point de penalty, autoportrait craché de Dugarry, etc.