La minute magique de Messi

Le derby ne se passait pas trop mal pour l'Espanyol, certes mené 1-0 par le FC Barcelone, mais encore dans le match à une vingtaine de minutes de la fin malgré un effectif diminué. Et puis, patatras. Un premier slalom de Lionel Messi qui élimine quatre joueurs profite à Luis Suarez, qui propulse le tir repoussé dans le but. Forcément, les télévisions diffusent un ralenti de toute l'action, initiée par un enchaînement d'Andrés Iniesta. Et quand elles reviennent au direct, Messi est reparti entre quatre joueurs, ce dont profite Jordi Alba pour mettre le troisième but...