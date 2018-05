La Gazette de la L1 : 38e journée

Les résultats de la journée



SM Caen 0 - 0 Paris Saint-Germain

Dijon FCO 2 - 1 Angers SCO

Olympique Lyonnais 3 - 2 OGC Nice

Olympique de Marseille 2 - 1 Amiens SC

FC Metz 0 - 4 Girondins de Bordeaux

FC Nantes 1 - 0 RC Strasbourg Alsace

Stade Rennais FC 1 - 1 Montpellier Hérault SC

AS Saint-Étienne 5 - 0 LOSC

Toulouse FC 2 - 1 EA Guingamp

ESTAC Troyes 0 - 3 AS Monaco

Le Classement en relief

Les gestes

Le superbe centre de Nicolas De Preville qui finit en lucarne.

Le coup franc de filou de Memphis qui s'est bien moqué du mur niçois. Ceux qui ne sautent pas sont pas Niçois!

Malcom qui trouve un angle malicieux entre le short et le slip de Eiji Kawashima pour planter un but en guise d'adieux.

Le superbe enchaînement course, contrôle poitrine et frappe du droit de Romain Hamouma. Vu du haut au ralenti et avec les fumigènes, on dirait du John Woo.

Le festival offensif des Verts. Pour rien, mais c'est bien quand-même.

Les deux ouvertures d’Ole Kristian Selnaes à l'origine des deux premiers buts de Romain Hamouma.

La claquette de Régis Gurtner sur une frappe de Lucas Ocampos qui filait vers sa lucarne.

Le une-deux Yaya Sanogo-Jimmy Durmaz pour prendre la défense guingampaise à revers et marquer le second but toulousain.

Le nouveau coup franc "à la Grenier" de Clément Grenier.

L'ouverture parfaite en une touche de Mario Balotelli qui envoie Alassane Pléa ouvrir le score.

Les nouvelles multiples parades de Baptiste Reynet, sollicité et décisif jusqu'au bout.

"Alors, c'est bien la preuve que je la mets au fond

quand j'en ai envie, non?"







Les antigestes

La sympathique partie de foot-volley devant la surface montpelliéraine, départagée par un but du Rennais Adrien Hunou.

Le raté incroyable de Mario Balotelli seul face à Mathieu Gorgelin (donc seul face à la cage vide) et qui trouve le moyen de mettre la balle au-dessus.

Les Dieux du foot qui privent Kwon Chang-hoon du Mondial sur le dernier match de la saison. Pas sympa.

Les mêmes Dieux du foot qui privent Dimitri Payet d'un titre, du Mondial et même de la C1 dans la même semaine.

L'énième non-match du PSG qui fausse la fin de championnat et marque trois points de plus au Challenge "le PSG est méchant".

La L1 qui envoie les Bordelais en pré-barrages de play-off de C3 en tant que moins mauvais après les équipes méritantes.

Jordan Ferri qui trouve le moyen de se retrouver au cœur d’une embrouille alors qu'il s'échauffe sur le bord de la pelouse. Carton jaune heureux. Incorrigible.

La saison nantaise. Après une première partie de très bonne facture, quel effondrement!

Le gros plan sur Christophe Galtier tout de suite après le premier but de Romain Hamouma. On s'y perd un peu, si on n’a pas trop suivi l'actualité des bancs cette année.

L'opération "portes ouvertes" des Dogues et des Messins.

L'intervention crampons en avant très maladroite de Thomas Monconduit sur Lucas Ocampos.





Le match qu'il ne fallait pas rater

Il y avait des matches à ne pas manquer ce week-end! Et nous avions la chance de tous pouvoir les voir en même temps grâce au multiplex (que nous souhaiterons plus fréquents…). Entre la bagarre pour la Ligue des champions, celle pour la Ligue Europa, ou encore pour se sauver en bas de classement, il y avait beaucoup de suspense sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end.

Les observations en vrac

Après sa qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, Bordeaux est d'ores et déjà l'un des grands favoris de la prochaine Cacamiseta.

Pour en trouver deux qui ont fait aussi bien que le PSG, il fallait fouiller dans le classement. Monaco compte aussi peu de défaites à domicile (une seule), et Montpellier a encaissé aussi peu de buts à l'extérieur (quatorze).

De Preville facts: un but de Nicolas de Preville, c'est une passe décisive loupée.

L'effet papillon, ou quand le relâchement des Parisiens contre Rennes et Caen écourte les vacances de Bordeaux et Toulouse en les envoyant en barrage (Ligue Europa et L1/L2). Pas bon pour les agences de tourisme du Sud-Ouest...

"Et je laisse donc ma place de sentinelle à Sophia, six ans et demi.

Pour gagner la L1, ça suffira amplement."

Le championnat à l'envers

"Voilàààà, c'est fini...", chantait Jean-Louis Aubert il y a une petite trentaine d'années. Oui, on sait, on vous l'a déjà faite il y a six semaines au terme de la trente-et-unième journée. Mais d'une, cette fois c'est vraiment fini et de deux, on a eu beau chercher, on n'a vraiment pas trouvé de rapport entre cette trente-huitième journée et le "Requiem pour un con" que chantait Gainsbourg en 1967. Du coup, comme on avait aussi déjà fait référence au "Tirelipimpon" et qu'on n'allait tout de même pas citer Karen Cheryl et son "À l'envers, à l'endroit", on a décidé de manquer d'originalité et d'assumer.

Et finalement, on se dit qu'on a bien fait puisque tout ça nous renvoie à la trente-et-unième journée et à sa Gazette. Et que ça nous donne l'occasion de faire le point sur les prévisions qu'on y avait faites ainsi que sur l'engagement qu'on y avait pris. On ne va pas en reprendre tout le contenu mais allez revoir si vous ne vous en souvenez plus.

DONC. On vous avait prédit Metz champion. La prédiction peut paraître évidente après coup, tant Les Lorrains semblent avoir dominé la saison de la tête et des épaules, mais n'oublions pas que le titre n'a été acquis qu'au soir de la trente-septième journée. Mais ici, même pendant les périodes de doute, on y a toujours cru. On vous avait aussi prédit Troyes en deuxième position, directement qualifié pour le niveau supérieur. Dans cette ultime journée où ils avaient leur destin entre leurs mains, les Aubois ont su se rendre le match contre Monaco facile. Sans trembler, ils ont fait ce qu'il fallait pour assurer leur qualification, quand bien même Lille se verrait ultérieurement qualifié sur tapis vert.

Enfin, pour la place de barragiste, on avait moins de certitudes mais on avait aussi fait de Toulouse notre favori au cas où la fragilité lilloise, que l'on avait décelée, ferait perdre aux Dogues encore plus que la place de dauphin qu'ils occupaient alors. Ayant échoué à défendre leur position préférentielle lors de la réception de Guingamp, les Toulousains peuvent cependant remercier les Caennais qui, pour la deuxième année consécutive, ratent à la dernière journée, au terme d'un match pourtant largement à leur portée contre les modestes Parisiens, une place grande offerte sur le podium à l'envers.

Du coup, vous pouvez ranger vos tickets de caisse, les conditions de l'offre de la Gazette de la trente-et-unième journée ne sont pas remplies et personne ne sera donc remboursé. Pour être franc, il est vrai qu'on n'avait pas pris grand risque non plus, mais quand-même... Voilà, cette fois c'est fini et bien fini. Peut-être à bientôt pour, peut-être donc, une petite rétrospective de la saison à l'envers.

Les mots croisés

Horizontalement:

1. Génie du football brésilien mort dans la misère.

2. Rudy ou Rémy / Star brésilienne du PSG recrutée au Real (à l’envers).

3. Marseille ou Lyon pour l’Europe de l’est.

4. Sur le côté gauche pour la Belgique / Diminutif du Petit.

5. Paradis belge / Milieu de classe.

6. Club imaginaire polono-italien.

7. Va probablement tuer le foot (à l’envers) / Métal de rideau défensif.

8. Aile droite de Catane / Trois I deux R.

9. Le club d’Evra s’il était une légende en Argentine.

Verticalement:

1. Le plus titré des Zimbabwéens (avec un B en moins).

2. Geste pour pigeon / Sur la droite de Cavani.

3. Ce Éric n’est légendaire qu’à Nice / Le yard québécois (à l’envers).

4. Pays du Steaua pour les Espagnols.

5. Meilleur buteur italien (à l’envers).

6. Triple vainqueur du Samba d’or / Plus proche du nombre d’or que du ballon (à l’envers).

7. Double demi-finaliste de C1 dont le dernier titre de champion remonte à 2008.

8. Marek a perdu son Z / Les débuts de Mertesacker.

9. Mon joueur le plus capé est vraiment cool.

La réponse est ici.

Le rab de mots croisés

Horizontalement:

1. Club qui végète.

2. Italien fidèle (à l’envers) / Champion avec Nice et vainqueur d’une Coupe avec Rennes.

3. Meilleur club de La Rioja / Sur l’aile gauche de Grenoble.

4. Nicollin selon les Belges / Lolo ou Belanov.

5. Club du Nord / Milieu droit de Chelsea / Titulaire à Bournemouth.

6. À droite pour Inverness / Pour qualifier les vaincus des divisions inférieures (sans x).

7. My name is Luca / La fin pour Paderborn.

8. Club historique d’Irun.

9. Problème de marquage / Ballon de la concurrence (à l’envers).

10. Ranieri / Centre de formation forézien / Numéro détesté des joueurs de champ.

Verticalement:

1. Quintuple champion de Norvège.

2. Le grand Sam / Cible d’insulte.

3. Vainqueur de l’Euro comme joueur et sélectionneur (à l’envers) / À gauche de Naby Keita.

4. Amateur en sélection.

5. Oui oui, encore Sam / Grand milieu de Quito.

6. Associé à Vier.

7. Proche de Francis le Belge / Calcio.

8. Un politehnica particulièrement mou / Un coup de foudre à Dortmund?

9. Initiales du supporter n°1 de l’OM / Club catalan.

10. Song sans T / Début de l’instrument infernal.

11. Club alsacien nostalgique.

La réponse est ici.

Le championnat vu par Twitter

Je suis littéralement explosé de rire. pic.twitter.com/taE5bPlauN — Dark (@Nelson_Menfoot) 21 mai 2018

The Expert ???? https://t.co/rVnhfL0xud — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 20 mai 2018

Merci à dugamaniac, Gouffran direct, Mama, Rama & Papa Yade, Mik Mortsllak, Yul rit cramé pour leurs contributions. Le championnat à l'envers est de Portnaouac, les mots croisés de Parkduprince, la compilation de AKK rends tes sets et les lucarnes sont de cocobeloeil et de Rhônealpinho. À la saison prochaine!