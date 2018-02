La classe de Florian Albert

Joueur relativement méconnu ayant fait toute sa carrière dans le club local de Ferencvaros, Florian Albert, Ballon d'Or en 1967, réalisa peut-être son meilleur match un an plus tôt en Coupe du monde. Face au Brésil, l'attaquant hongrois est impliqué sur les trois buts, contribuant à une victoire 3-1 et à la chute du Brésil. En voyant les images, on comprend en tout cas qu'il ait marqué l'histoire footballistique de son pays.