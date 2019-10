“L’Odyssée du 10”, un livre au cœur du jeu

Après un état des lieux général des approches tactiques dans “Comment regarder un match de foot ?”, puis une analyse de sept coaches ayant changé la manière de penser le football et d’y jouer au fil des décennies dans “Les entraîneurs révolutionnaires du football”, la bande des Dé-Managers s’est cette fois concentré sur le poste mythique du ballon rond: le numéro 10.

L'objectif? Comprendre l’aura qui l’entoure, enquêter sur l’origine de son génie créatif, dévoiler les caractéristiques techniques et mentales d’une caste de joueurs diversifiée en son sein mais unique en son genre, explorer ses origines tactiques et les mutations récentes entraînant l’annonce de sa “disparition”.

L’histoire du numéro 10 est celle du football, de la starification de ses individualités phares jusqu’à leur remise en cause par les bouleversements physico-tactiques modernes, suscitant la nostalgie d’un passé au romantisme fantasmé.

Comme le “Héros aux mille et un visages” de Joseph Campbell, le 10 est revenu transfiguré de son odyssée centenaire, chahuté mais encore bien vivace dans les esprits et sur le terrain, de par son aura et les imitations de ses héritiers, adaptant les gestes d’hier aux caractéristiques du football moderne. Ce livre raconte ce périple, ou comment le 10 est né, a vécu et s’est finalement métamorphosé. Heureux qui, comme un 10, a fait un beau voyage.

Cet ambitieux projet, mené pendant plus d’un an et demi, nous a menés à la rencontre de soixante-trois témoins, des terrains de la Gaillette – avec un œil par-dessus l’épaule des recruteurs des talents de demain – jusqu’en Andalousie – pour suivre pendant deux jours la reconversion de Juan Carlos Valerón en tant qu’éducateur de jeunes joueurs –, en passant par l’appartement kitsch d’une numérologue, la répétition d’un orchestre symphonique et une balade dans la forêt de Rambouillet avec le prestigieux formateur Francisco Filho.

Numéros 10 en activité (Valbuena, Bodmer) ou retraités (Giresse, Carrière, Meghni, Abily), de renommée mondiale (Totti, Raí, Hagi, Deco, Litmanen) ou nationale (Martins, Nivet, G. Passi, Vercruysse), entraîneurs (Gourcuff, Denoueix, Puel, Garcia, Furlan), coéquipiers (Badiane, Rabesandratana), scouts, analystes mais aussi une neurologue, un sociologue ou un historien des religions nous apportent leur expertise et leur vécu, pour comprendre concrètement ce qu’implique être numéro 10, évoluer à ses côtés, le repérer, le former ou le diriger.

En complément, pour décentrer l’approche, des encadrés explorent les analogies communément employées pour les meneurs de jeu, avec des interviews d’un magicien, d’un chef d’orchestre et des équivalents du 10 en rugby (Yann Delaigue), basket (Laurent Sciarra) et football américain (Paul Durand, ex-quarterback de l’équipe de France).

Dispositif tactique

Un inévitable 4-4-2 en losange qui place le 10 au cœur de son animation, lequel nous emmène à son rythme au-delà des 400 pages.

Au sommaire:

Une préface du truculent Omar Da Fonseca

Quatre grandes odyssées pour vous emmener dans un merveilleux voyage:



- L’odyssée romantique, qui déconstruit le mythe du numéro 10 (le joueur comme le numéro)

- L’odyssée créative, qui creuse les racines du génie des 10, leur créativité, la manière de la repérer et dont elle se manifeste concrètement et esthétiquement sur le terrain

- L’odyssée tactique, qui retrace plus d’un siècle d’évolution jusqu’aux réinventions modernes et s’interroge sur la place du 10 dans le projet de jeu d’un entraîneur et ses relations avec ses coéquipiers

- L’odyssée de l’après, pour se demander si un passé de numéro 10 favorise la reconversion sur un banc

Consignes d’avant-match

“On se répartit un maximum de numéros 10, on lit leurs biographies, on regarde un maximum de matches d’époque, on appelle autant de monde que possible et qui accepte de nous parler pour avoir un regard le plus exhaustif possible du numéro 10, des enjeux du rôle et de toutes les thématiques qui lui sont liées.”

Staff

Philippe Gargov effectue ses grands débuts littéraires, apportant au reste du trio des Dé-Managers sa plume allurée et son regard pluridisciplinaire. Raphaël Cosmidis, Christophe Kuchly et Julien Momont rempilent, aidés dans leur labeur par la relecture avisée de Gilles Juan, co-auteur de “Comment regarder un match de foot?”.

Arrêts de jeu

Des schémas tactiques des matches évoqués, un graphique de la filiation des 10, des encadrés pour rythmer la lecture et faire un pas de côté, une bibliographie longue comme le bras, un index pour retrouver les mentions de vos 10 favoris, et un guide interactif en ligne pour accompagner et enrichir la lecture.

Coup de sifflet final

