Improbable dernière minute

Cela date d'il y a quelques semaines mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur cet enchaînement d'actions plus ou moins contrôlées en Non-League, au dénouement aussi fou que le reste.



L'avantage des divisions inférieures, c'est que tout y est moins cadré et que le jeu peut partir dans tout les sens. Mais, à ce point, c'est quand même très rare. La rencontre entre Padiham et Widnes en North West Counties Football League a ainsi vu une frappe en lucarne, un improbable sauvetage, une barre et un but dans les derniers instants. Padiham était mené 3-1 à la 92e. Comme le dit la formule: la suite va vous étonner.