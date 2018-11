Gardien et buteur

La situation est connue: arrêts de jeu, corner et montée du portier pour égaliser. Et, pour une fois, celui-ci va réussir sa mission, avec la sérénité d'un attaquant.



Il y a des matches avec de longs arrêts de jeu, et puis il y a ce Shimizu S Pulse-Vissel Kobe, toujours pas fini à la 104e minute, alors que Kobe, aidé par ses stars Andrés Iniesta et Lukas Podolski, mène 3-2. Revenu à un but à la 87e, Shimizu occupe la surface en nombre sur ce qui s'annonce comme l'un des derniers corners. Et son portier Yoji Rokutan, monté pour l'occasion, marque de la tête, pour une égalisation tardive qui ne mettra pourtant pas de suite fin au match, un adversaire ayant le temps d'être expulsé avant qu'un début de bagarre générale n'éclate...