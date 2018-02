Diaporama, best of : janvier 2018

All stars

"Mais merde, par pitié, y a vraiment pas un coiffeur potable parmi vous?"

"Et ça, il le fait, Messi?

- Non.

- Alors, je suis meilleur que lui?

- Non."

À la décharge de Bruno Genesio, les plans de l'Étoile Noire fournis à son staff étaient incomplets.

"Alors, petit, t'as des étoiles dans les yeux? Non? Attends, je vais demander à Anthony Lopes de venir."

United Colors of Benêthon.

"Ce que je fais sur L'Équipe TV? Mais voyons, bien avant Neymar, j'ai été la première recrue des Qataris."

"Pierre Ménès a twitté que le match serait mal arbitré, et le kop là-bas est déjà en train de chanter 'arbitre enculé'. Ça ne doit pas être drôle, votre métier...

- T'inquiète, je suis un gars hyper relax !"

Arbitrage vidéogag

"Faites quelque chose, ma montre vibre à chaque tweet de Jean-Michel Aulas!"

"Bon écoute, pour moi y a péno mais Paulo à côté de moi dit que non. Et Pierre Ménès vient de twitter 'C'est pourtant évident!! #Incompétence', mais il dit pas dans quel sens. Ah, et Paulo me signale que de toute façon y avait hors-jeu au départ. Peut-être. Ça va, toi, sinon?"

"Encore un raté du révélateur de hors-jeu.

- Non, c'est la Goal Line Technology, là."

"Bon, la VAR est en panne, je vous propose de revoir l'action au Pictionary..."

Bons baisers du foot-biz

"Votre salaire a transité par combien de sociétés écrans avant d'arriver sur votre compte?"

"C'est qui, le gars derrière?

- Lui? C'est, Hassan, il gare les chameaux et il est aussi proprio du LOSC, je crois."

Bite-coin

Dans les bonus du DVD, découvrez E.T. qui a une érection.

Drame de la sexualité: même sur les cunnilingus, Kurzawa ne sait pas centrer.

"Le stade, c'est pas comme une église. Ici, ce sont les fidèles qui veulent t'enculer."

Bonus chien

Durant ces six premiers mois, les Dogues ont manqué d'agressivité.

"Parlez-nous de votre amour du ballon."

> TOUT LE DIAPORAMA

Les auteurs : Vel Coyote, vertigo, L'amour Durix, PCarnehan, Pascal Amateur, Mama, Rama & Papa Yade, Parkduprince, Milan de solitude, Gouffran direct, Tonton Danijel, Nos meilleures Sané. Merci à @Philousport, principal fournisseur des images.