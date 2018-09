Compétitions partout, football nulle part

(…) Pour ce qui est de l’enjeu, il va tout de même falloir du temps pour que la Ligue des nations, disputée tous les deux ans aux lendemains des Euros et des Coupes du monde, acquière un tant soit peu de prestige, si elle y parvient un jour. La création d’un trophée rutilant et d’un hymne officiel avec des paroles en latin n’y changera pas grand-chose. C’est surtout une double logique, élitiste et financière qui a présidé à sa création.

Car les "ligues" de la Ligue des nations sont en réalité des divisions. L’UEFA a validé l’idée que les écarts de niveau seraient trop importants et susciteraient des matches fermés. Une idée en contradiction avec le constat d’unnivellement des valeursentre "petites" et "grandes" sélections, les secondes peinant de plus à en plus à battre les secondes. Il s’agit bien plus de créer un entre-soi confortable, d’éloigner les pays rustiques et les équipes sans-grade. (…)

