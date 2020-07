Cacamiseta 2020 : les candidats

Après une interruption en 2019, le concours de la Cacamiseta, organisée par les copains de Lucarne opposée, est de retour en force. C'est-à-dire en couleurs et en motifs offensifs pour les rétines et offensants pour le bon goût.

Les candidats à cette dixième édition vont une nouvelle fois poser de cruels dilemmes aux électeurs. Faut-il privilégier les attentats chromatiques ou les provocations graphiques, accorder une prime aux plus gros clubs ou récompenser les efforts des plus modestes?

Rayon rayures

Drôles de trames

Atelier découpage en moyenne section

Phénomènes inexpliqués

On vous laisser peser le contre et le carrément contre, et on vous invite à ne pas rater ce qui fait aussi le sel de la compétition: les maillots hors-concours – car ne respectant pas les critères (clubs des premières divisions européennes).

Dûment présentées par LO dans un diaporama à faire peur, ces tuniques démontrent par l'absurde que l'on peut mettre du jambon, des saucisses et des frites sur des tenues de sport.

Avant de voter (jusqu'au 14 juillet), profitez-en aussi pour vous remettre en mémoire un palmarès qui a sacré Liverpool ou Barcelone autant que Huddersfield et Évian-Thonon-Gaillard.