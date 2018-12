Arrêt canin

Il peut être le meilleur ami de l'homme et le pire ennemi des attaquants. Démonstration en Argentine, avec une intervention inattendue mais providentielle pour le gardien.

La rencontre entre Juventud Unida de Gualeguaychú et Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (tout ça!) en troisième division argentine a été remportée 3-0 par la Juventud. Mais un quatrième but aurait été inscrit sans une intervention extérieure. Sur un dégagement contré du gardien et rapidement repris par l'attaquant la balle file dans les cages... mais un chien passant par là dévie la repousse sur la ligne. Magnifique.