Vu du banc : Saison 3, Episode 9 - Tour d'Europe à l'automne

Le tour d'Europe débute par la Ligue 1 en s'arrêtant sur les cas de l'Olympique de Marseille (00:56), du FC Nantes (09:50) et du SCO d'Angers (20:36), mais aussi sur les performances de Marcus Thuram (14:01) et Samuel Grandsir (17:50). Direction l'Angleterre ensuite où les sept journées disputées semblent nous diriger vers un duel entre Manchester City (27:45) et United (37:54). En Espagne, le Barça n'a pas attendu le Real Madrid et l'impact physique de Paulinho n'y est pas forcément étranger (43:55). Plus au sud, c'est la qualité de jeu du FC Séville (51:42) et du Betis (55:02) qui ont attiré notre attention... autant que Antonio Sanabria (58:12) et Ennis Bardhi de Levante (01:01:02).

En Italie, c'est bien évidemment l'entame de championnat de Naples qui est le principal sujet d'intérêt (01:04:20). Les hommes de Maurizio Sarri pourront-ils aller au bout? Une chose est sûre, pour les concurrencer la Juve, l'Inter, la Lazio ou la Roma devront compter sur leurs attaquants, en réussite pour le moment (01:11:49). En Allemagne, le Borussia Dortmund a aussi droit à son zoom en tant que leader de Bundesliga (01:18:05). À la poursuite du Bayern, Hoffenheim peut-il lui aussi se mêler à la lutte (01:22:45)?