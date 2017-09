Vu du banc : Saison 3, Episode 8 - Ancelotti victime de l'attaque parisienne

Cet épisode 8 est en grande partie dédié à la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. L'occasion de revenir sur l'efficacité des Parisiens en contre-attaque (00:25), bien aidés dans ce domaine par le talent de Kylian Mbappé (12:45). D'aborder aussi le cas du Bayern Munich, méconnaissable et qui vient de se séparer de Carlo Ancelotti (17:30).



Après ce grand format, retour sur plusieurs faits marquants de cette semaine européenne, à savoir la victoire du Real Madrid à Dortmund (27:00), celle du FC Porto sur la pelouse de Monaco (34:06) et enfin la performance du duo Hazard-Morata face à l'Atletico Madrid (40:45). Bonus de fin d'émission, la découverte de la dernière liste de Didier Deschamps (46:00) et un bonbon Youth League à l'occasion de la rencontre entre les U19 bordelais et ceux du Red Bull Salzbourg, tenant du titre (55:38).