Vu du banc : Saison 3, Episode 3 - Revue du week-end Ligue 1 et Liga

L'actualité footballistique du week-end est un bon prétexte pour divaguer sur l'apport que peut avoir Neymar sur la durée au PSG, le rôle des ailiers dans le foot actuel et la construction de Lyon et Bordeaux. Il est aussi question de Séville, Barcelone, Gérone et Lille.



Cette semaine, l'équipe-type de Vu du Banc se concentre sur deux championnats: la Ligue 1 et la Liga. Au programme pour la partie française, la démonstration du PSG et de Neymar face à Toulouse (00'45), le "choc" entre Lyon et Bordeaux (13'23) et la nouvelle contre-performance du LOSC de Marcelo Bielsa face à Caen (23'18). Côté espagnol, ce sont le FC Séville (43'07), le promu Gérone (49'06) et, encore une fois, le FC Barcelone (54'30) qui nous intéressent cette semaine. Bonne écoute!