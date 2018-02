Vu du Banc : Saison 3, Episode 24 : Quel est le futur de l'analyse footballistique ?

Épisode un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas de parler de l'actualité sur le terrain. La présence de Julien Assunçao, grand manitou de cotestats.fr de retour de l'Opta Pro Forum, est l'occasion de parler longuement des outils d'analyse footballistiques. Expected goals, tracking, statistiques avancées, réalité virtuelle... Ce qui existe et se développe a le potentiel de changer la manière dont on entraîne, joue et analyse le football. Utile ou pas et dans quel contexte? Qui sont les clubs les plus en pointe? On en parle, de manière la plus abordable possible. Bonne écoute!