Vu du banc : Saison 3, Episode 2 - Ligue 1, Supercopa et reprise à l'étranger

De la Ligue 1 bien sûr, mais aussi un Clasico vu du stade, de la Premier League et les projections sur la saison à venir. Jeu, joueurs et politique sportive: un épisode riche et long au programme.



Pour ce deuxième épisode de la saison, Vu du Banc retrouve son équipe-type. Après un voyage entre Guingamp et Strasbourg pour parler de la première de Neymar et de la défaite du LOSC, Christophe, Raphaël et Florent filent en Espagne et reviennent sur le premier Clasico de la saison avant d'évoquer les équipes à suivre de la Liga 2017/18. Suivent ensuite les mêmes exercices sur la Premier League, la Serie A et la Bundesliga... sans oublier les questions des auditeurs. Bonne écoute et nos excuses aux fans de Paulinho!