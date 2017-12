Tout est dans le titre! L'un des plus longs épisodes de l'histoire de l'émission revient sur la première partie de championnat de la plupart des équipes de L1. Et il y a pas mal de choses à dire.



Ça y est, c'est la trêve! Raphaël Cosmidis, Christophe Kuchly et Florent Toniutti se retrouvent une dernière fois en 2017 pour faire le bilan de la phase aller de Ligue 1. Une entreprise qui a frôlé les 120 minutes et évoqué les équipes suivantes: Angers (4:46), Saint-Étienne (12:30), Bordeaux (24:30), Lille (37:30), Montpellier (51:38), Marseille (01:03:24), Lyon (01:10:27) et le PSG (01:26:30). En fin d'émission, sont aussi évoqués quelques joueurs qui se sont signalés (en bien pour la plupart) pendant cette phase aller.