Vu du Banc : Saison 3, Episode 17 : Bilan des poules de C1 et C3

Une analyse de Bayern-PSG et un retour sur la première partie des compétitions européennes? Voilà un programme sympathique et dense pour cet épisode.



Peu de surprises sur ces phases de poules, comme de plus en plus souvent malheureusement, mais cela n'empêche pas le trio habituel de faire un large tour d'horizon. Et, pour se lancer, une longue analyse de Bayern-PSG et de l'évolution des deux clubs depuis le match aller. Bonne écoute!