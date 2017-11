Vu du Banc : Saison 3, Episode 15 : Départ de Bielsa et Foire Aux Questions

Du sportif mais pas seulement dans cet épisode hebdomadaire qui va du Nord à l'Espagne. Trois satisfactions et trois déceptions: une balance équilibrée pour un épisode garanti sans taupes.

À défaut de grand spectacle sur le terrain en Ligue des Champions, l'épisode de la semaine revient en détails sur la suspension temporaire (et l'éviction programmée) de Marcelo Bielsa de son poste d'entraîneur du LOSC. L'équipe de VDB se penche ensuite sur le nouveau milieu de terrain du PSG et le rôle accordé à Julian Draxler au sein de celui-ci. Viennent ensuite les cas de Bordeaux et Nice, deux déceptions de l'automne en Ligue 1, avant de finir par un crochet en Espagne pour évoquer la réussite de Marcelino à Valence.