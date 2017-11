Vu du Banc : Saison 3, Episode 14 : La France en progrès (?) et le drame italien

Quel bilan tirer de la fenêtre internationale et des deux rencontres des Bleus? Pourquoi l'Italie n'ira-t-elle pas au Mondial? On en parle en détail.

Dans cet épisode, Raphaël et Florent reviennent sur les deux dernières sorties de l'année de l'équipe de France face au Pays de Galles (2-0) et à l'Allemagne (2-2). Au programme notamment, les satisfactions en défense centrale (07:50) et l'avènement de Corentin Tolisso au milieu (18:25), qui pourrait pousser Deschamps à tester de nouvelles choses en attendant le Mondial (24:45). En fin d'émission, l'équipe s'arrête aussi sur le désastre italien en essayant de comprendre comment la Nazionale en est arrivée là (41:00).