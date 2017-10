Cette semaine, retour complet sur le match entre Marseille et le Paris Saint-Germain et ce qu'il signifie pour les deux camps. Côté capitale, c'est le nouveau projet de jeu autour du trio d'attaque qui est au coeur des discussions après les performances de Neymar et Mbappé (00:52). En face, l'OM a lui fait le match qu'il fallait (30:17) pour venir à bout de ce PSG plombé par ses individualités... jusqu'à ce coup franc de Cavani.

La fin de l'émission est consacrée à un mini-tour d'Europe, qui débute en Angleterre après le choc entre Liverpool (44:30) et Tottenham (49:06) avant de partir en Italie (56:11) pour évoquer la Lazio, Naples-Inter et Leonardo Bonucci. Pour finir, on pose nos valises dans la Comunitat Valenciana (1:00:30) pour parler de Cédric Bakambu, l'attaquant français de Villarreal, et des performances de Valence, qui retrouve de sa superbe sous la direction de Marcelino.