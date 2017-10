Vu du banc : Saison 3, Episode 10 - Un soir avec l'équipe de France

Performances individuelles, importance du système, bons et mauvais points de la semaine, ressenti devant sa télé ou du stade et importance d'avoir une identité de jeu en sélection. Voilà le programme d'un épisode spécial Bleus.



Ça y est! Les succès acquis face à la Bulgarie (1-0) et la Biélorussie (2-1) ont permis aux Bleus de terminer en tête de leur groupe et ainsi de valider leur ticket pour la Coupe du Monde en Russie. À part ça, et bien pas grand chose... mais, en répondant également aux questions des auditeurs, l'équipe de VDB tente quand même de débriefer ces deux dernières rencontres et de se projeter vers le mois de juin. Avec également quelques mots pour Carlo.