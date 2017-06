Vu du Banc : Saison 2, Episode 46 - Mercato, de Paris à Rennes

Paris, Monaco, Bayern, Lacazette, Nice et Rennes: voilà, dans les grandes largeurs, le programme de cet épisode spécial mercato. On y parle du rôle de Marco Verratti et du profil de ses remplaçants potentiels, de Meité et la stratégie monégasque, de la polyvalence du milieu du Bayern, des clubs pouvant accueillir Alexandre Lacazette, de l'importance de Jean-Mickaël Seri à Nice ou encore des choix rennais. Bonne écoute!