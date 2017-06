Vu du Banc : Saison 2, Episode 45 - France-Angleterre et saison des Bleus

Traditionnellement réservée sur les choix de Didier Deschamps, l'équipe de Vu du Banc a cette fois été enthousiasmée, même s'il y a moyen de progresser dans plusieurs domaines – et que l'adversaire y a mis du sien pour faire briller les jeunes. Choix du coach, supériorité individuelle, polyvalence du 4-4-2 et rôle de Thomas Lemar, places à prendre dans le onze, apport tactique de Giroud et Mbappé et cas Paul Pogba: voilà ce dont il est question pendant la première demi-heure. On parle ensuite de la relance, de l'Argentine et des jeunes qui frappent (ou non) à la porte. Bonne écoute!