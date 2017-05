Vu du Banc : Saison 2, Episode 42 - le bilan de la Ligue 1

La saison du foot français terminée (aux barrages près), c'est l'heure de faire le bilan de l'édition 2016/17 de la L1. Retour sur les performances des clubs français et projections sur la saison prochaine, avec l'appui de Julien Assuncao.

L'épisode était prévu pour être court, il a finalement duré plus de deux heures. Au programme, un tour des clubs, des trophées, un XI, une FAQ, de l'analyse, des projections et les chiffres de Julien Assuncao de cotestats.fr. Bonne écoute et félicitations aux courageux qui iront au bout!