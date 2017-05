Vu du Banc : Saison 2, Episode 41 - Monaco, la saison d'un champion

Recrutement, évolution du 4-4-2, révélation de Kylian Mbappé et confirmation de Bernardo Silva. Mais aussi périodisation tactique et recrutement... Même si on a déjà plusieurs fois parlé de Monaco, le titre acquis mercredi soir méritait bien un podcast dédié, et ce n'est pas Vagner Love qui s'en plaindra. Bonne écoute!