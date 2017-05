Vu du Banc : Saison 2, Episode 40 - Demi-finales retour de C1 et C3

Juventus-Monaco, Atlético-Real Madrid et Lyon-Ajax. Voilà le programme de l'émission de la semaine, qui parle un peu de tactique tacticienne mais surtout des hommes: Mandzukic, Alves, Kroos, Isco, Cornet et les autres... Et qui divague un peu, entre les remplaçants potentiels de Lacazette à Lyon et l'intérêt de faire jouer Thomas Partey.