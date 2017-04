Vu du Banc : Saison 2, Episode 38 - le top 15 des jeunes joueurs de Ligue 1

À un mois de la fin du championnat, l'équipe de VDB désigne son top 15 des meilleurs jeunes de Ligue 1 (nés à partir de 1996), c'est-à-dire ceux avec le plus gros potentiel. Exercice aussi difficile qu'intéressant, qui fait écho à l'exercice fait avec des joueurs un peu plus âgés les années précédentes. Bonne écoute!

Nouveau @VuduBancPodcast ! On s'est réuni et on a fait notre Top 15 des meilleurs jeunes de #Ligue1.

???? ???? ???? >> https://t.co/OpwGuP1EM6 pic.twitter.com/zpaIEQYdwV