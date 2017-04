Vu du Banc : Saison 2, Episode 34 - Bayern-Dortmund, Real-Atléti et Jimmy Briand

Jim JIMMY! L'attaquant guingampais côtoie les plus grandes écuries européennes (et Bordeaux) dans cet épisode.

À quelques jours des quarts de finale de la Ligue des champions, retour sur deux chocs, l'un en Bundesliga, l'autre en Liga. Et pour cause: les quatre équipes en question sont concernées par la C1. Puis retour des bonbons, avec un passage sur le Bordeaux cher à Florent et sur Jimmy Briand, cher à la France. Bonne écoute!