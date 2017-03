Vu du Banc : Saison 2, Episode 32 - les Bleus, la C1 et la Ligue Europa

Trois sujets au programme aujourd'hui: la liste de Didier Deschamps, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, dont on connaît désormais les quarts de finale.

On en avait parlé avant l'annonce de la liste, on en reparle après : quels enseignements tirer des 23 sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter le Luxembourg et l'Espagne ? Côté club, on revient sur la victoire de Monaco sur Manchester City et le tirage au sort de la Ligue des Champions avant de passer à la qualification de Lyon et à l'affrontement avec Besiktas qui attend Bruno Génésio. Bonne écoute !