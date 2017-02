Vu du Banc - Saison 2, Episode 24 : Ligue 1 et PSG-Barça

C'est sans Raphaël Cosmidis mais avec Julien Assunçao de cotestat.fr, rejoint ensuite par Matthieu Martinelli, habitué du podcast Culture PSG, que se déroule cet épisode 24. Au programme:



- Monaco : dynamique favorable, dangers potentiels et risques/atouts de l'affronter avec un bloc bas

- Nice : difficultés du début d'année, importance de Belhanda et Balotelli

- Lyon : est-ce une saison gâchée?

- Bordeaux : les effets du changement de système

- Saint-Étienne : peut-on construire sur la victoire dans le derby?

- La course au maintien : les équipes qui ont le meilleur profil pour se maintenir

- PSG-Barça : expérimentations d'Emery, rôle de Matuidi et Krychowiak, niveau réel du Barça, absence de Motta et problèmes parisiens à la relance.



Bonne écoute!