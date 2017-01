Vu du Banc - Saison 2, Episode 22 : OL-OM, Milan-Naples, Premier League et CAN

Programme varié pour le podcast cette semaine : entre la Ligue 1, la Serie A, la Premier League et la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait beaucoup à dire. Surtout sur les deux Olympiques.

Week-end riche en football donc podcast riche. En un peu plus d'une heure, l'équipe de VDB analyse le choc des Olympiques, le Milan de Montella et le Naples de Sarri, Manchester City-Tottenham, Liverpool et la Coupe d'Afrique des Nations à l'aube des quarts de finale. Bonne écoute!