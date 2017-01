Vu du Banc - Saison 2, Episode 20 : Villarreal-Barça et mercato

Une analyse du choc espagnol du week-end puis des rélexions sur le mercato pour Séville, Ntep et les clubs français rythment une discussion d'une heure dans ce nouvel épisode du podcast.

Le PSG peut-il profiter des faiblesses affichées par le Barça face à Villarreal? Le recrutement de Draxler est-il judicieux? Que penser des pistes de l'OM, l'OL et Nice? Voilà quelques uns des thèmes de cet épisode animé par Florent Toniutti et qui revient d'abord sur l'un des matches du week-end avant de parler de Jovetic, Payet, Sanson, Januzaj et les autres... Bonne écoute!