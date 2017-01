Vu du Banc - Saison 2, Episode 19 : Bilan de Premier League

Les quatorze derniers étant décrochés et diversement intéressants, l'équipe de Vu du Banc s'est concentrée sur les candidats au titre et places européennes. Autour de Florent Toniutti, Christophe Kuchly et Raphaël Cosmidis font un tour d'horizon des forces et faiblesses. Au programme entre autres de cet épisode, enregistré juste avant la défaite de Chelsea contre Tottenham (sacré sens du timing): la montée en puissance de Manchester United depuis l'intégration de Carrick et Mkhitaryan, le potentiel maximum de Tottenham, les mauvaises habitudes d'Arsenal, l'approche du football anglais de Guardiola, la défense de Liverpool et le 3-4-3 de Chelsea. Avec, en bonus, un tour d'horizon des jeunes joueurs anglais... Bonne écoute!