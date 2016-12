Vu du Banc - Saison 2, Episode 19 : Bilan de L1 (partie 2)

Suite et fin du tour d'horizon de mi-saison dans le championnat de France. Après la deuxième partie de tableau, voici venu le temps du top 6.

Si Julien Assuncao (@Birdace), grand manitou des chiffres sur cotestats.fr, est toujours là pour la fin de ce tour de la Ligue 1, Raphaël Comsidis a disparu de cette deuxième partie – dont le lancement générique est assuré par un Florent Toniutti dont on devine les microbes à l'oreille. Au programme entre autres: l'évolution de l'OM sous Rudi Garcia et les profils à cibler dans le recrutement, les raisons de la réussite guingampaise, les choix tactiques en constante évolution de Bruno Génésio, le projet de jeu du PSG avec des joueurs en méforme, la réussite offensive totale de l'AS Monaco et celle, défensive, de l'OGC Nice. Bonne écoute!