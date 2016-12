Vu du Banc - Saison 2, Episode 18 : Bilan de L1 (partie 1)

L'équipe de Vu du Banc a fait de son mieux pour se livrer à l'exercice compliqué, puisque nous n'avons vu que quelques matches de la majorité des équipes et n'avons donc une vision que partielle (et parcellaire), du bilan. Autour de Florent Toniutti, animateur du jour, Christophe Kuchly et Raphaël Cosmidis sont rejoins par un invité: Julien Assuncao (@Birdace), grand manitou des chiffres sur cotestats.fr, qui apporte un éclairage statistique qui relativise certains bilans et permet d'essayer de prédire la suite des événements. De la lanterne rouge, Lorient, à Rennes, septième, chaque équipe à droit à son petit mot. Au programme notamment: la stratégie salariale de Saint-Étienne, les coups de pieds arrêtés angevins et une belle démonstration d'incompétence de Christophe, qui confond Prcic et Lenjani dans les contrats rennais superflus. Bonne écoute, et n'hésitez pas à apporter des précisions sur votre club!

