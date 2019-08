Villeneuve pour monuments en ruines

En 2009, tout était parti d'une mauvaise blague sur un fil aujourd'hui déserté. Dix ans plus tard, le Board est toujours là, et vous présente la Ligue des Cahiers #11 – ce week-end à Villeneuve-les-Avignon.

Onze fois. À la suite. Voilà une régularité qui doit laisser rêveur Jean-Michel Aulas ou un producteur de Fast and Furious… Comme ces génies des temps modernes, la Ligue des Cahiers se devait d'innover pour enchaîner après une dixième édition marquée par la victoire du cimetière indien rennais sur la Zahian Supa Crew (RIP Dino Dini, petit ange parti trop tôt).

Alors, certes, Villeneuve-lez-Avignon devient la seconde ville (après Aix) à accueillir deux fois l’annuelle transhumance cédéfiste. Mais cette année, pour la première fois, la Ligue des Cahiers se déroulera sur un site et à une date qui n’ont pas été choisis par la majorité des participants!



Et promis, cette année, nous avons mis nos meilleurs hommes sur le traçage des lignes.

Si certains regretteront de ne pas avoir eu en leur temps l'idée de ce putsch géographique, d'autres seront ravis de voir que la Cédéfie continue d'apporter football et bonheur dans des régions qui en manquent cruellement.



Et on joue tous les uns contre les autres ?

Après des années à multiplier les fantaisies pour épuiser les participants jusqu’à une finale où ils arrivaient à sec (mais pas toujours à jeun), le Board a décidé que la Ligue des Cahiers se disputerait en mode championnat!

(insérez ici les cris de joie des partisans du "Et si on rencontrait tout le monde?")

(mais pas trop fort, il ne s'agirait pas que Jeanrouc' pense qu'on le provoque)

(insérez ici les cris d'orfraie des partisans des finales et autres matches à élimination direct)

(moins fort encore, Christ en Gourcuff dort)

Pour une fois, place à la simplicité :

• Une poule unique où tout le monde se rencontre (donc 8 matches par équipe);

• Des créneaux de 2x10 minutes;

• 3 points pour le vainqueur, 0 pour le vaincu.

Et pour éviter que tout soit trop simple, en cas d'égalité à la fin des 20 minutes, une séance de tirs au but départagera les équipes (trois chacun, n’importe quel joueur de chaque équipe peut y participer). Celle qui remporte la séance empoche 2 points, la perdante 1 seul.

Concernant l’arbitrage, on ne change pas les bonnes habitudes : les règles du tournoi seront les mêmes que précédemment (pas de tacle, hors-jeu uniquement dans la surface, …) et chaque équipe devra arbitrer ses petits camarades à tour de rôle (pensez à des sifflets, ou des porte-voix si vous voulez économiser vos cordes vocales pour vos coéquipiers, ainsi que des ballons et chasubles).



Le calendrier



Image rare d’un calendrier de la LdC dans les temps

Les 9 reines

Elles ne sont plus que 9, leurs beaux jours sont (pour la plupart) derrière elles, mais elles sont toujours là. Moins glamour qu’une réunion d’anciennes miss France, c’est la présentation des équipes.

La Zahian Supa Crew

Des années qu’il courait après Dino. Et quiconque a déjà participé à une LdC sait que Dino aime courir. Longtemps. Et souvent en rond. Tout ça pour quoi? Pour finir ignoré par l’Histoire, effacé du palmarès et du chapeau du fil dédié comme un vulgaire OM du début des années 90? C’en était trop pour Dino qui, sous prétexte d’une blessure, ne rejouera pas sur les lieux d’un traumatisme encore douloureux (se faire sortir aux tirs au but par M@jor, ça se comprend…).

Sans leur maître à jouer et chaperon, la Zahian pourra-t-elle viser autre chose que la cacamiseta ou explosera-t-elle en plein vol comme un camping après le passage de la Raya et de feu les DDLT (no future)?

L'effectif : contact, Giresse au bout de mes rêves, Lass des as, ORRG, Samba, Isabey a les yeux bleus, J'ai remis tout l'allant, KB3, Bastos de rue, Dino Dini (incertain), Hannibal, Pierro, Robby #10.



La Raya Occitania

A la Raya aussi, on court. Bon, moins longtemps (le dernier sprint étant mesuré aux alentours de midi, pour se ruer sur un barbecue) et de manière plus dispersée, mais les coéquipiers de Sergent sont les seuls à pouvoir prétendre au grand chelem cédéfiste : Victoire à l’envers – Meilleur pique-nique de la LdC – Victoire à l’endroit (et plus ou moins dans cet ordre, s’il vous plaît !).

Un challenge à hauteur de BIG pour lequel, d’après la rumeur, la Raya se serait entraînée aux tirs au but. Il parait même que, cette année, leur gardien aurait un peu plus de mobilité qu’un Lionel Letizi sous Lexomil…

L'effectif : BIG, Francesco lit, nidieunimaitre, Sergent, Zazie & Zizou, betomar, ricardo quaresmoi, valdo, patrice, bendjaz.



Le GrEAT

Le premier miracle de la LdC, c’est de parvenir à trouver bon an mal an une centaine de personnes pour aller un peu n’importe où en France (sauf à Lyon en juin).

Le second miracle de la LdC, c’est que, parmi ces gens, on en trouve toujours une dizaine pour venir se faire hurler dessus par busart (certains seraient même volontaires !).

Et le troisième miracle de la LdC, c’est qu’ils reviennent ! Bon, pas tous hein, et certains ont besoin d’une petite pause d’un an ou deux, mais on les comprend, voir busard péter les plombs, ça n’a pas de prix (autre que celui de leur villa).

L'effectif : CatJ, busart, le petit prince, Sidney le grand Govou, JauneLierre, Espinas, Wallemme Six Yeah, en rang dogon, Hqlol, Autant en emporte l'Owen, O Gordinho, Easy Sider, Niang ni Demont.



Les Open Barbares

Comme chaque année, les Poulidor de l'épreuve (non Panpan, pas toi) reviennent pour enfin décrocher le Graal. Et comme ce sont dans les vieux pots (coucou Mayo) que l'on fait les meilleures confitures, la recette du succès n'a pas changé: tous derrière pour protéger les cages et AMR qui se démerde devant. À ceci près qu'en l'absence de leur buteur attitré, les Barbares risquent d’avoir la force de frappe offensive de l’Italie lors des dernières Coupes du monde.

L'effectif : coach_mimi, di mektass, Didier Wacouboué, Fier Panpan, JihaiR, Sir Sourire, leo, M@jor, El mallorquin, Hierro sauve Plasil, AKK, rends tes sets.



Les Olympique Aliénés

Il n’y a pas si longtemps, gagner des championnats, c’était un truc de Lyonnais. Cette nouvelle formule est donc l’occasion idéale pour vérifier si les Aliénés et leur effectif aussi stable que le palmarès international de Karim Benzema ont récupéré leur mojo. Ou s’ils vont regretter une improbable formule sans quart de finale.

Au pire, le derby annoncé contre les Verts peut être l’occasion qu’attend Damirez pour obtenir le retweet de Jean-Michel Aulas après lequel il court depuis 10 ans. Ou au moins un like.

L'effectif : Jay-jay Tolosa, AWOL, Cissé rond c'est Bakari, Steve and Gérard, Eviv Bulgroz, damirez, ThomasDeruda28, Wonderbra, Fei Lung, GovouTheNight, Jean-Noël Perrin.



L'Essaim Hurleur

S’il y a bien une équipe pour se réjouir du silence autour du passage rennais, c’est l’Essaim. Non seulement leur piètre performance (et ça arrive assez peu souvent pour être souligné, et apprécié) se retrouve oubliée aussi vite que Troglodyt s’arrête de courir mais, en plus, ils retrouvent les terrains de leurs derniers exploits (et non, on ne parle pas d’un post enthousiaste de Marius T. sur l’OM).

Le PSG cédéfiste aura-t-il les moyens de remporter une 5e édition (50% selon leur statisticien en chef, un peu moins selon contact) ou bien se contentera-t-il de faire (re)venir Jeanroucas?

L'effectif : Westham, Zubar t'abat, Marius T, Philou Vercruysse, casartelli, Jeanroucas (incertain), Ratzoire, Troglodyt, la baie des champs, kebou, Omnale, Franco Bas résilles.



Le Ouest du Monde

Voilà des années que le Ouest du Monde joue sur une réputation de pique-assiettes au moment du pique-nique. C’est donc sans surprise qu’ils ont été les premiers à se ruer sur les restes encore chauds de l’équipe VML afin de se constituer l’armée mexicaine de cette édition. En revanche, il se murmure dans les milieux autorisés que certaines de leurs recrues pourraient être envoyées faire une pige du côté de la Zahian. D’accord, Vieux pré vous a plantés l’année dernière, mais la convention de Genève n’interdit pas ce genre de choses?

L'effectif : RabbiJacob, Cristobal, Dan, Edji, Joule, Kireg, Koller et Thil, Mykland, Quaresmoi, Vieux Pré, nikoselstokos, inamoto, Lancelot du HAC, Mandandamadeus, A la gloire de Coco Michel.



EVECT

Comme chaque année, les Verts se présenteront à la LdC avec deux objectifs : noyer tous les participants sous leur abondant pique-nique; et faire tirer un pénalty à Jamel (il n’y a pas à chercher plus loin le pourquoi des tirs au but de la formule).

Pour ce qui est du nu intégral de prime striker, tout le monde a abandonné l’idée, même les plus fervents supporters du fil dont on ne doit pas prononcer le nom (non, pas le fil politique…).

L'effectif : toniolibero, prime, Lubo (incertain), Yoop2804, Voom Bal AD, Jamel Attal, forezjohn, Teroll, Heisenberg, Spieir, Cmagix.



En tout cas, si on en croit les résultats pour "pique-nique géant", Google n'est clairement pas prêt pour l'EVECT...

La Belle Alliance

Il y a deux ans, ceux qu’on appelait alors les MRD absorbaient les Aquitaines Fracasses comme certains enquillent les Granolas: sans en laisser une miette. À peine le temps de digérer que voilà l’autre ogre de la LdC qui s’attaque au VAGE, victime d’un mercato encore moins prolifique que celui de l’OM de McCourt. Après ne pas être passé loin de l’indigestion, l’objectif est maintenant de remporter la Ligue des Cahiers comme Poutine remporte une élection: sans concurrence. Même s’il faut attendre quinze ans.

L'effectif : Attilio, Dinopatou, Nicordio, Rabinho, TiramiSuazo, balashov22, L'amour Durix, newuser (incertain, il faut qu’il trouve la sortie de sa grotte), Mangane Aise, Cana rien fait et Nasri.



L’action décisive

Non, ne rêvez pas, votre plus belle action de cette LdC, ça ne sera pas un coup du chapeau en finale ou un but en ciseau retourné… Mais ça pourrait être un petit coup de main à l'association AEGBM-Enfants de Banda (enfantsdebanda chez gmail.com)!

Cette association, soutenue par un cédéfiste qui devrait donner plus de détails sur le fil dédié, organise une collecte d’équipements de football (maillots, shorts, ballons, chaussures, etc.) au profit du village de Gory Banda au Mali.

Donc, si vous (participants à la LdC ou pas, d'ailleurs) avez des équipements dont vous ne vous servez plus, n’hésitez pas à les contacter, vous ferez des heureux. Et puis, de toute façon, y aura même pas de finale cette année...



L’appel de dernière minute

La Ligue des Cahiers, c'est comme chez Florent Pagny. Non, il n'y a pas de frigo au milieu du salon, mais vous serez toujours bienvenue chez nous. Chez vous!

Donc, fidèle membre du forum ou inscrit de dernière minute, si tu es du côté de l’Isle d’Espagnac Villeneuve-lez-Avignon le 7 septembre 31 août et que tu souhaites rencontrer la fine fleur cédéfiste, n'hésite pas, il reste des places!

Pour cela, contacte-nous par mail (boardelique.inscription chez gmail.com) ou fais-toi connaître sur le fil dédié (on précise juste pour la Belle Alliance ou le GrEAT…).