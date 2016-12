Villarreal vous souhaite un Joyeux Noël

Dans sa hotte, le Père Noël avait plein de trucs récents, des belles passes et autres actions sympathiques. On a préféré lui demander de nous ramener une archive bien kitsch....



Pourquoi...? Et bien pourquoi pas! En 2010, Villarreal mettait à contribution Giuseppe Rossi, Santi Cazorla, Gonzalo Rodriguez, Joan Capdevila et Diego Lopez pour un improbable spot de Noël, ici sous-titré en anglais. Six ans plus tard, le plaisir se mêle toujours à l'incompréhension devant cette vidéo qui a tout de même dû demander un peu de travail et se termine par une improbable danse de la victoire.