Un but vu par un réalisateur

Désolé à tous, la vidéo a été prise sur le sixième but de Barcelone face à Paris. Mais bon, la plaie est désormais refermée, non. Non? Bon, tant pis. Voici en tout cas comment ça se passe quand on doit choisir ce que les téléspectateurs vont voir. En gros, on fixe plein d'écrans et on lance des numéros à un gars qui doit vite appuyer sur les boutons.

La histórica remontada del Barça vista desde dentro. Maravillosa realización del gran @OscarLago. Así se cocina el fútbol en televisión. pic.twitter.com/Xc1fNAQGdD — Mateo Sánchez (@MateoSanchezTV) 9 mars 2017