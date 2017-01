Tous les buts de Gabriel Jesus

Le titre étant informatif, vous avez sans doute une idée de ce qui va suivre. Oui, il s'agit bien des réalisations inscrites par le Brésilien, chez les jeunes comme les pros, depuis un peu plus d'un an.



Que vaut réellement Gabriel Jesus? Relativement méconnu il y a peu, dans l'ombre de l'autre Gabriel, Barbosa, désormais à l'Inter, il a franchi les étapes à toute vitesse lors des dix-huit derniers mois, devenant incontournable à Palmeiras et titulaire en sélection auriverde. Son arrivée à Manchester City est l'occasion de voir la manière dont il a marqué et d'imaginer ce qu'il donnera une fois aligné au sein de l'attaque des Skyblues. Le talent semble en tout cas être là, et le garçon de dix-neuf ans assure appécier le travail défensif. Alors...