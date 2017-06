Souvenir : la volée de Tioté

"This game is going down in Premier League history", lance énergiquement le commentateur de ce Newcastle-Arsenal 2011. Mené 4-0 à la pause, les Magpies reviennent petit à petit, jusqu'à cette action à la 88e minute. Dans la foulée d'un coup franc mal dégagé, Cheick Tioté reprend la balle à l'instinct à une vingtaine de mètres du but et égalise. Ce sera son premier but en Angleterre. Le dernier chez les professionnels, aussi.