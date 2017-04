Route directe vers le but

Pourquoi s'embêter à construire? Mieux que le kick and rush, le kick and goal, réservé toutefois aux situations où le gardien adverse a déserté son but.



Bolivar, vainqueur 3-1 de San José, est toujours leader du championnat bolivien. Un succès obtenu dans le temps réglementaire, mais bonifié à la 95e par un but de Matias Dituro, qui n'est autre que le gardien de but. Son homologue étant monté pour le dernier coup franc, par ailleurs tiré à vingt mètres de lui, il a rapidement relancé d'un grand coup de pompe. Qui, d'une trajectoire limpide, a traversé le terrain jusqu'au but adverse. Simple et efficace.