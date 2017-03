Revue de stress #98

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Le German Football Museum a des sections participatives sympathiques (via @henrywinter).

Le Capital et le foot (via @KuperSimon).

Barcelone-Valence, 1944 (via @OldFootball11).

Fédération Française des Clubs de Supporters? L'idée amusait beaucoup Paris-Soir en 1929 (via @om_legende).

Paradoxe (via @cornishturn).

Les "plans corpo" sont toujours bien présents (via @pgoguet).

La vidéo





Sochaux-Grasshopper Zürich, quart de finale retour de Coupe UEFA, Genghini au coup franc.

18 mars 1981, Sochaux-Grasshopper Zürich 1/4 retour UEFA. 5 min à jouer, 1-1, éliminé. Coup franc. Bernard Genghini s'élance.. #FCSM #épopée pic.twitter.com/kPF0LUExtz — MrBrrrou (@MrBrrrou) 18 mars 2017

La dernière fois que le Pays de Galles a battu l'Irlande, le but est venu d'une action assez... basique.

Jean-Louis part avec panache.

pour ses adieux Triaud craque un fumi pic.twitter.com/nM9uLVkn2Q — Philippe (@philousports) 18 mars 2017

L'infographie





Les remontées les plus improbables de l'histoire de la Ligue des champions (economist.com / en anglais).

Le dernier article publié sur Une Balle dans le pied (à propos de la concurrence dont ont besoin le PSG et la L1) a marqué un retour du classement en relief, en compagnie de quelques histogrammes maison.

La devinette



Symbole d'une époque où mon club dépensait beaucoup mais un peu n'importe comment, j'ai marqué trois buts en France alors que j'en avais marqué plus du double en Liga l'année précédente. Après avoir rompu mon contrat, j'ai rompu mes ligaments et n'ai jamais retrouvé un bon niveau.

La réponse de la dernière fois : Camel Meriem.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Ulrich Ramé (Hulk-riz cramé).

La lucarne de la semaine

"Faut vraiment qu'on parle de tes désirs d'enculer tous les Parisiens."

Les immanquables





Le sport n'intéresse pas vraiment les candidats à la présentielle (lemonde.fr).

Irak et Syrie doivent jouer malgré la guerre (lucarne-opposee.fr).

Les fumigènes sécurisés pourraient être testés à Brondby (stadiumdb.com / en anglais).

Analyse des comptes du Stade rennais (stade-rennais-online.com).

Kylian Mbappé affole toutes les statistiques cette saison (chroniquestactiques.fr).

Les titulaires monégasques jouent beaucoup plus que leurs homologues parisiens (goal.com/fr) mais l'équipe du Rocher est la plus jeune encore en lice en Ligue des champions (uefa.com).

Et si le Bayern dominait un peu trop son championnat? (ecofoot.fr)

Essayons de comprendre pourquoi le stade de Bordeaux sonne creux (eurosport.fr).

Suite du dossier sur l'école des gardiens soviétiques (footballski.fr).

"Le Graët Anatomy" (sofoot.com). Une élection de la FFF dont les petits candidats dénoncent le format (lemonde.fr).

Incroyable mais vrai: une interdiction de déplacement pour un amical.

Strasbourg mise à nouveau sur les jeunes (20minutes.fr).

La bibliothèque



Si l'exercice des autobiographies de footballeurs est rituel en Grande-Bretagne, on en attend forcément autre chose que des confidences convenues de la part d'un joueur avec autant d'aspérités que Joey Barton. De ce point de vue, son No Nonsense (étrangement titré Sweet and tender hooligan pour cette version française) remplit son office. Le joueur y soigne son image entre bad boy et philosophe, alternant avis à l'emporte-pièce et réflexions perçantes, complaisance et autodénigrement.

L'ouvrage, qui commence par une évocation de la prison, entremêle constamment le récit chronologique et une introspection qui confirme l'intérêt de cette personnalité singulière, capable d'autant de mauvaise foi que d'aveux confondants. Au-delà des comptes-rendus (certes divertissants) de ses altercations sur et en dehors du terrain, Barton livre aussi un regard acéré sur le football actuel, en particulier sur ce qui sous-tend les négociations autour des transferts, et sur les mentalités qui coexistent dans les vestiaires. Il fallait s'en douter, mais avec lui, on se laisse prendre au jeu et entraîner dans la lecture.

Pour une chronique plus détaillée, lire l'article de When Saturday Comes récemment publié ici.

Joey Barton, Sweet and tender hooligan, Hugo Sport, 19,95 euros.





Les tweets



Y a deux catégories de personnes : ceux qui voient plus Sarkozy nulle part, et ceux qui regardent les matchs du PSG. — Le Défootoir (@ledefootoir) 19 mars 2017

Ta passion dans la vie? Juger les arbitres!

Apporter son soutien à la cause de la trisomie, c'est bien. L'apporter en même temps à un chef de gouvernement en plein coup d'État antidémocratique, c'est un peu plus problématique.

L'image du grenier



À l'automne 2010, on se pose beaucoup de questions pour l'équipe de France post-Knysna. Seules certaines ont encore un caractère d'actualité aujourd'hui.



La bonne enseigne





On connaît la classe naturelle de Francesco mais on n'avait pas soupçonné cet investissement dans le cheveux à Saitama, au Japon.

Crédits. La lucarne est de Gouffran direct, le rébus de TiramiSuazo et la bonne enseigne de Hyoga.