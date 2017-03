Revue de stress #95

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Le superbe trophée du Pro Challenge ATX (via @marcadegol).

Les figures de révolutionnaires dans les tribunes ultra (red-and-rude.blogspot.fr).

Des maillots de foot inspirés par des groupes de rock (lacasaca.com).

Top 10 des tifos du week-end (lagrinta.fr).

Ils étaient beaux, les maillots des années 90 (via @ASSE_memories).

Les vidéos





À Monaco, la confiance est telle qu'on utilise le passé simple.

ALERTE INSOLENCE : les mecs de Monaco sont tellement en confiance qu'ils utilisent le passé simple pic.twitter.com/vAirknd7nS — Matthieu Pécot (@MatthieuPecot) 1 mars 2017

L'infographie



Qui sont les joueurs les plus fidèles d'Europe? (CIES)





La devinette



Joueur international (8 sélections), ancien coéquipier de Zinédine Zidane, j'ai pris ma retraite internationale à l'issue de la saison dernière. Joueur excessivement prometteur, ma carrière a été tronquée par des blessures notamment (2 saisons blanches à 6 ans d'intervalle), mais aussi des problèmes extra-sportifs (bagarres en boîte de nuit). On peut situer son point d'orgue à l'été 2004 lorsque je signe pour un des top clubs européens pour 20 millions d'euros. Une expérience qui s'avère un échec (12 matches en 2 saisons), et qui restera comme ma seule expérience à l'étranger. Je semble revenir au premier plan lors d'une saison 2008/09 pleine, marquant notamment le but victorieux de mon équipe en finale de Coupe, mais suis à nouveau rattrapé par mes blessures, au point de ne plus jouer qu'une quinzaine de matches par saison jusqu'à ma retraite.

La réponse de la dernière fois : Pär Zetterberg.

Le rébus



La réponse de la dernière fois : Uwe Seeler (UV-Sailot).

La lucarne de la semaine

"Bon, je fais le premier coup d'envoi pour l'OM,

et toi, tu te charges des cinq autres?"

[-> le Diaporama]

Les immanquables





Retour sur les débuts des groupes de supporters marseillais (laprovence.com).

Les supporters lyonnais présents sur Twitter se sont fait connaître de l’AS Roma.

Le départ du patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme vu par les supporters (lequipe.fr).

Rome, affaires et nouveau stade (metropolitiques.eu).

Interview de Jacques-Henri Eyraud… faite avant le match face au PSG (lemonde.fr). Rencontre dont voici l’analyse tactique (chroniquestactiques.fr).

Portrait d’Arkadiusz Onyszko, du football à la prison (footballski.fr).

Les élections à la FFF approchent, chaque camp avance ses pions (liberation.fr).

Qui sont les bêtes noires contemporaines de l’équipe de France? (chroniquesbleues.fr)

"Le foot européen sous l'empire de la mondialisation" (coulissesdufootbusiness.com).

Le bilan de Gianni Infantino n’est pour l’instant pas très reluisant (lemonde.fr).

Rencontre avec Simon Kuper, spécialiste des statistiques et de l'économie du football (footballski.fr).

De nouvelles interdictions de stade de supporters du PSG annulées par la justice (francetvinfo.fr).

Où en est-on de la lutte contre la pédophilie en milieu sportif? (20minutes.fr)

Les tweets de la semaine



"Pas faute sur le 1-0, HJ sur le 2ème, ça va trop vite sur le 3ème, le 4ème on avait dit pouce, le score me paraît sévère". Rudi Garcia. — Mathieu Faure (@matfaure) 26 février 2017

.@EmmanuelMacron "Je pense que Marseille va gagner ce soir. Je parie sur un 2-1 pour l'OM" #OMPSG — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) 26 février 2017





Nouveau radar apres le radar fixe. Dans le tunel pic.twitter.com/5SiIJdF6om — Frédéric Piquionne (@fredpiqoff) 1 mars 2017

L'image du grenier



Mars 2010. Les ultras du PSG ne le savent pas encore, mais il leur faudra près de sept ans de patience pour retrouver le Parc des Princes.

La bonne enseigne



La curiosité de la semaine nous vient du Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne, où l'on trouve un jeu intitulé Parc des Princes fabriqué par la société Capiepa, vers 1940 selon le cartouche d'information (et 1954 selon d'autres sources mais dans tous les cas c'est ancien).

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus et la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de Hydresec.