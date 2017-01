Revue de stress #90

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Hmm (via @palomadetomas).

"Il y a quelque chose dans son regard qui m’a plu…"

Dans le But n°32 du 1er octobre 1946, l'international fraîchement retraité Raoul Diagne regrettait que le foot soit devenu si défensif (via @Danishos).

La vidéo





Vous le reconnaissez?

1991: L'entraîneur du centre de formation de l'ASSE nous explique sa vision du football

Certaines choses ne changent pas (sauf les cheveux????) pic.twitter.com/ZKv1tAlc67 — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) 20 janvier 2017

La devinette

Joueur retraité né à Ashton en Angleterre (où je possède ma statue), je suis l'homme d'un seul championnat, et presque d'une seule équipe puisque j'ai été fidèle durant les neuf dernières années de ma carrière au même (célèbre) club. Milieu de terrain, j'ai un très beau palmarès international avec une coupe intertoto (bon ok...), un euro espoirs et une Coupe du monde. J'étais même titulaire lors de la finale de cette dernière compétition. Ancien coéquipier de Didier Deschamps en club, je travaille désormais pour ma fédération nationale.

La réponse de la dernière fois : Thierry Goudet.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Bryan Bergougnoux (Braille-âne bière goût gnou).

La lucarne de la semaine

"Allez, exercice de méditation: je suis un lac, calme et profond,

et je vais noyer tous mes joueurs dedans."

Les immanquables





Toutes les idées mercantiles ne viennent pas du foot puisque le rugby ouvre le maillot national aux sponsors (lesechos.fr).

Portrait de Josef Posipal, l’unique Roumain champion du monde (footballski.fr).

Gérard Lopez et Lille battent des records dans la catégorie "documents troubles sortis avant rachat" (mediapart.fr / payant).

Statistiques: qui sont les meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison? (chroniquestactiques.fr)

Interview de l’excellent Raffaele Poli, responsable de l’observatoire foot du CIES, sur la guerre économique dans le foot européen (coulissesdufootbusiness.com).

Comme intellectuel, Jean-Claude Michéa est devenu difficile à fréquenter… sauf quand il parle football socialiste, Butte Paillade et beau jeu (sofoot.com).

La bibliothèque



On pourrait estimer qu'à quarante-cinq ans, Unai Emery est un entraîneur trop jeune pour avoir droit à sa biographie, mais ce serait ignorer l'intensité des aventures sportives déjà vécues par le technicien basque. Des aventures racontées avec passion dans El Maestro par Romain Molina, qui a notamment rencontré une quarantaine des acteurs de celles-ci – dont Juan Mata, Alvaro Negredo et Adil Rami. Le livre se conclut sur un long entretien avec l'intéressé: tout pour mieux connaître l'entraîneur du PSG.

Déjà auteur de Coût Franc, les sciences économiques expliquées par le foot, l'économiste du sport Pierre Rondeau récidive avec Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant les prolongations. L'auteur prend pour sujet – et prétexte – l'exercice si particulier des penalties et des tirs au but pour faire un état des nombreuses recherches en sciences sociales ou en physique qui s'y sont intéressées. De quoi faire l'éloge savant d'une pratique dramatique que certains voudraient supprimer en la considérant à tort comme une "loterie".

Les amateurs de sociologie et de football voient la liste de leurs classiques s'allonger. Après Julien Bertrand qui avait plongé dans La Fabrique des footballeurs, c'est-à-dire un centre de formation de l'élite, Frédéric Rasera rend compte de trois ans d'immersion dans un club professionnel (de Ligue 2). Il choisit de voir les joueurs comme des travailleurs, aussi spécifique soit le milieu dans lequel ils évoluent. Un ouvrage savant et riche, qui renverse forcément l'image que l'on se fait des footballeurs (et l'on sait à quel point on aime s'en faire une image).



Unai Emery. El maestro, de Romain Molina, éd. Hugo Sport, 13,50 euros.

Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant les prolongations, de Pierre Rondeau, éd. Le Bord de l'eau, 11 euros.

Des footballeurs au travail. Au cœur d'un club de football professionnel, de Frédéric Rasera, éd. Agone, 20 euros.

Les scrutins



On peut toujours aller désigner les Francis Van Nobel 2017, avec de grands moments de sport et de journalisme! L’Association nationale des supporters lance de son côté les trophées du supportérisme pour saluer les bonnes initiatives et s'inquiéter des pires.

Le tweet de la semaine



"J'aime la contradiction" ose @PascalPraud (iTELE) dans Direct Matin, le journal de son patron, Vincent Bolloré. Quel courage ! pic.twitter.com/S5FcDx60OM — Robin Andraca (@RobinAndraca) 24 janvier 2017

Le JMA-tweet de la semaine

@971brg @lephoceen vous êtes des malhonnêtes et ça continue cette campagne de lobby anti arbitres pour faire pression est insupportable! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 21 janvier 2017

L'image du grenier



Février 2005. Le jeune Patrice Évra a déjà disputé une finale de Ligue des champions, et il se doute qu'un fabuleux destin est encore devant lui. Ça, c'est la plus ancienne image de lui dans nos archives, mais nous lui devons aussi notre premier gif animé.

Les articles de la cave



Avant de devenir inconditionnels de lui (disons, à l'époque de son discours à la mi-temps de Biélorussie-France 2013), nous n'avons pas toujours apprécié Patrice Évra. Nous lui avions aussi réservé une dépêche de l'agence Transe Presse quant à son contrat de sponsoring avec le sponsor de Manchester United. Nous avons même retrouvé une variante de ce visuel.

La bonne enseigne



Ancien joueur du Stade rennais (avec une réussite qu'on qualifiera de toute relative), John Verhoek est désormais à Heideinheim. En bon bourlingueur, l'attaquant a trouvé un moyen rapide d'aller un club à un autre.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus et la devinette sont de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de sylvain_sro.